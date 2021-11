È arrivata finalmente la vittoria per il Sorrento Futsal che, dopo 2 scivoloni, ritrova il trionfo con ASD Olympique per 3-2. Alla nona giornata di campionato, i ragazzi di mister Breglia vanno a segno con Cacace ed una doppietta di Fierro. Al termine del match Breglia dichiara: “Bellissima partita contro un gruppo di giocatori che conosco bene, perché 4-5 avevano lavorato con me. Noi siamo stati bravi, concentrati e cattivi per 40 minuti e la vittoria ci voleva contro questa signora squadra. Ognuno ha fatto il suo: chi ha giocato, chi è subentrato e chi era in tribuna e, come ho detto già in settimana, è un gruppo che merita tanto. Ovviamente non dico che siamo arrivati al clou del nostro gioco, ma abbiamo messo le basi per fare qualcosa di interessante. Ho chiesto ai ragazzi di giocare in tranquillità, col cuore, con l’anima ed oggi l’hanno fatto”.