Il sito Iper richiama il giocattolo Clementoni Blooming Flower Rattle per rischio di soffocamento

Sul sito di Iper è stato pubblicato un avviso che non riguarda un richiamo alimentare, ma questa volta si tratta della campagna volontaria di richiamo di Clementoni per il giocattolo per bambini oltre i 3 mesi Clementoni Blooming Flower Rattle. (codice EAN 8005125173266, 8005125173600). Il giocattolo, per un difetto nella parte bianca posta sulla parte anteriore, potrebbe determinarne il distacco che potrebbe essere accidentalmente ingerita. Il giocattolo quindi non soddisfa i consueti requisiti standard di qualità di Clementoni, che quindi ha deciso di richiamare il prodotto. L’azienda invita i consumatori “a non utilizzare il prodotto e a riportarlo al punto vendita entro il 31 dicembre 2021 per il rimborso, mettendo in guardia sui pericoli che si corrono facendo giocare i bambini con questo giocattolo”. La catena dei supermercati, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è intervenuta eliminando subito dalla vendita il “pericoloso” oggetto, ma ciò non basta perché attualmente è stato venduto altrove, e dunque ci sono dei bimbi che da un momento all’altro potrebbero correre dei rischi se ingoiassero qualche piccola parte di cui è costituito il giochino.