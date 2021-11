Il Sant’Agnello chiude la domenica sportiva con 2 sconfitte e una vittoria

Terminata la domenica sportiva del Sant’Agnello, ma non nel migliore dei modi. Partenza all’alba dei ragazzi accompagnati dai loro genitori sostenitori, però amaro è stato il risultato. Sconfitta per gli Under 15, impegnati a Scampia per le regionali contro i loro pari età, sconfitta anche per gli Under 14 che, a Sant’Anastasia non riescono ad entrare mai in partita. Chiudono invece la giornata con una vittoria i ragazzi degli Under 18 che battono la Società Indomita per 2-1.