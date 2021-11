Al Comunale di Massaquano, il Vico Equense ospita il Sant’Agnello in un derby infuocato giocato alle 14:30. I padroni di casa, provenienti da una sconfitta contro l’Angri, trovano il secondo ko consecutivo ad opera dei peninsulari, che precedentemente erano stati battuti pesantemente dal San Marzano per 6-1. Il Sant’Agnello vince dunque il derby per 2-0 e prepara la prossima sfida con il Buccino.