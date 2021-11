Il San Vito Positano batte lo Striano e conferma il secondo posto in classifica. Alle 14:30 al Cerulli di Massa Lubrense, il San Vito Positano è sceso in campo per la nona giornata di campionato e ha battuto lo Striano per 4-3. Gli ospiti sono ultimi in classifica e finora non hanno mai vinto, ma passano in vantaggio per primi, dopo solo 8 minuti, mentre dopo 15 vanno al raddoppio. Alla mezzora i giallorossi hanno un rigore che Raia non sbaglia. Match molto acceso, gli ospiti sono agguerriti e trovano la rete del 3-1 prima dello scadere del primo tempo. Nella ripresa cambia la scena: lo Striano perde un uomo e, rimanendo in 10, si chiude nella propria area; il San Vito attacca, ma non trova facilmente gli spazi. Mister Gargiulo apporta i cambi giusti e in pochi minuti i giallorossi ribaltano il risultato, con Spedaliere, Fortunato e Borrelli. Finisce dunque 4-3 questa gara che il San Vito era consapevole di vincere e, come un ragno che tesse la tela piano piano, si è portato a casa i 3 punti. Complimenti allo Striano che ha combattuto una guerra a denti stretti. Ora in campo per gli allenamenti a partire da martedì per preparare la gara di domenica prossima contro il Cercola.