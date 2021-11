Il richiamo di Bruxelles per gli stabilimenti balneari: «L’Italia si adegui in fretta all’Ue». Ne parla Gabriele Rosana in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

Primo avvertimento, per quanto soft, al governo Draghi da parte della Commissione europea. Sulla liberalizzazione delle concessioni agli stabilimenti balneari l’Italia «deve fare in fretta» e rimediare all’ennesimo stop alla messa a gara delle licenze. La nuova battuta d’arresto dopo l’ok al ddl Concorrenza non ha lasciato indifferente l’esecutivo comunitario: si tratta di un dossier su cui il braccio di ferro tra Roma e Bruxelles dura da oltre un decennio. E davanti al quale pure l’esecutivo dal convinto pedigree europeista s’è trovato senza bacchetta magica. La Commissione ieri ha confermato di aver riacceso i propri riflettori sulle concessioni, e in particolare sul punto ad alta tensione politica su cui in cabina di regia s’è trovata la quadra con una formula attendista: ancora niente gare, ma per cominciare più trasparenza e una ricognizione dello stato dell’arte alla luce della quale intervenire.



I NODO TEMPO «Siamo al corrente degli ultimi sviluppi in Italia: è una prerogativa del governo decidere come procedere sulla riforma. Per la Commissione ciò che conta è il contenuto e non la forma che avrà», ha spiegato ieri la portavoce Sonya Gospodinova. Ma c’è anche il fattore tempo: «È importante che le autorità italiane rendano rapidamente conforme la loro legislazione e le loro pratiche sulle attribuzioni delle concessioni balneari con il diritto europeo e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia». Parole che fanno scattare la difesa d’ufficio della Lega: in una nota, i senatori della commissione Lavoro chiedono «più vicinanza e meno lezioni» all’Europa.

Le affermazioni di Bruxelles restituiscono al tema anche il peso di anni di botta e risposta e carte bollate nelle aule di giustizia Ue: è dal 2006, infatti, che le assegnazioni ai lidi privati costituiscono un banco di prova per le relazioni con l’Ue. All’origine dello scontro c’è la cosiddetta direttiva Bolkestein (dal nome dell’allora commissario fautore della liberalizzazione dei servizi nel mercato Ue): approvata nel 2006, obbliga gli Stati a bandire gare per la concessione di beni pubblici come le spiagge, appartenenti al demanio marittimo. L’Italia ha finora sempre proceduto con rinnovi automatici e generalizzati delle licenze esistenti, senza mai davvero metter mano a una modifica delle regole del settore, invocata invece a gran voce da Bruxelles a difesa del principio delle gare aperte a tutti i potenziali concorrenti. Questo nonostante la Corte di Giustizia Ue abbia già una volta bocciato, nel 2016, la legge italiana, al termine di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione. Non è bastato.

Poco meno di un anno fa l’esecutivo Ue ha fatto partire una seconda messa in mora, contestando non solo la mancata applicazione della precedente sentenza ma anche «la proroga fino al 2033 delle autorizzazioni vigenti». Un aspetto, quest’ultimo, su cui il governo aspetta a breve la pronuncia del Consiglio di Stato, che potrebbe tradursi in un tempestivo assist per accelerare sulla riforma. Bruxelles, da par suo, per adesso non ha adottato posizioni formali o ultimatum. Ma il messaggio passa ugualmente. E i contatti con Roma continuano, sul nodo concessioni balneari come su quello degli ambulanti, l’altra spina nel fianco nell’adeguamento fuori tempo massimo alla direttiva Ue.