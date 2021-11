Il piccolo grande napoletano Politano ancora escluso dalla rosa della nazionale

Nazionale, i 28 convocati di Mancini

Questa la lista completa delle 28 scelte del commissario tecnico, Roberto Mancini

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa).

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Gianluca Mancini (Roma).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Tommaso Pobega (Torino), Sandro Tonali (Milan), Nicolò Zaniolo (Roma).

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).

Nazionale, la protesta dei tifosi

Come accade con ogni convocazione, anche in questo caso non sono mancanti i malumori puntuali dei tifosi, che sui social dimostrano di non concordare pienamente con le scelte di Mancini. In particolare, molti si dicono stupiti dell’ennesima esclusione di Matteo Politano. C’è chi scrive: “No, niente mister non ce la fai proprio a convocare Politano” e ancora: “Politano ovviamente convocato, come al solito”, “Una vergogna lasciare fuori Politano”.

I commenti a favore dell’esterno offensivo del Napoli sono una mezza infinità. Un altro tifoso scrive: “Se avete qualcosa contro Politano ditelo” e ancora: “Mister, ma Politano che cosa ti ha fatto?“. Non manca qualche tifoso partenopeo che, nonostante l’incredulità, vede il lato positivo della scelta e commenta: “Politano sempre fuori ma meglio per noi lotta per lo scudetto” e ancora: “Politano come al solito a casa, ma va bè, meglio per noi”.