Il piatto del buon ricordo presso ristorante “Allo Stuzzichino”
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-il PIATTO DEL buon RICORDO 2021 è DEDICATO A PARIGI, SABATO A PRANZO 04 DICEMBRE , MENU DEGUSTAZIONE ALLO STUZZICHINO DELLA FAMIGLIA DE GREGORIO VI ASPETTANO PER DELIZIARVI PIATTI DELLA MEMORIA DELLA CUCINA FRANCESE E PIATTI TIPICI LOCALI DI QUELLA MASSESE.
UN PIATTO UNICO REALIZZATO IN SOLI 1200 ESEMPLARI, CHE I COMMENSALI SI PORTERANNO A CASA COME ECCEZIONALE RICORDO DI UNA ESPERIENZA INDIMENTICABILE PARTECIPA ANCHE LO STUZZICHINO DI SANT AGATA SUI DUE GOLFI E PASCALO DI VIETRI SUL MARE