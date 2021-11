Al Napoli Vecino servirebbe subito: ecco perché

In rotta coi nerazzurri e col contratto che scade a giugno: Vecino. Le parole di fuoco del centrocampista dal ritiro dell’Uruguay avrebbero pertanto una spiegazione: “È lecito pensare che se parla così, è perché il giocatore probabilmente ha già per le mani un’idea concreta di dove poter andare in altra formazione e a giocare tra meno di due mesi, senza aspettare la fine della stagione. Non c’è solo una squadra che segue con attenzione l’evoluzione della situazione. Ma una più delle altre, perché sulle sue tracce c’è il Napoli di Spalletti, quello stesso Spalletti che di Vecino è un grande estimatore, al punto di averlo voluto con forza in nerazzurro nel 2017

Al Napoli Vecino servirebbe subito perché per tutto il mese di gennaio dovrà fare a meno di Anguissa impegnato in Coppa d’Africa. Il club azzurro dovrebbe prima piazzare Lobotka, il regista che Spalletti ha provato a rigenerare a inizio stagione ma che è incappato in una serie di problemi fisici e si è ritrovato la porta chiusa dallo stesso Anguissa, da Fabian e Zielinski, titolari inamovibili. Il primo rincalzo è Demme, altro giocatore prezioso tatticamente e dal notevole dinamismo. Per questo motivo, lo slovacco potrebbe essere ceduto: piace, a quanto pare, a Torino e Udinese.