Fra Torre Annunziata, Pompei e Castellammare di stabia il countdown per il mega centro commerciale fra i più grandi della Campania e del Sud Italia . “Il Maximall Pompeii sarà inaugurato a marzo 2023”. Paolo Negri, Ceo della Irgenre Group, è stato intervistato da FanPage sul nuovo centro commerciale che sorgerà nell’area ex Italtubi a Torre Annunziata. L’imprenditore ha parlato di un’opportunità di crescita per l’intero territorio. “Vogliamo creare qualcosa di bello, nuovo e duraturo. Siamo molto soddisfatti di come stanno andando i lavori. Siamo stati purtroppo sfortunati perché appena erano iniziati a metà febbraio 2020 pochi giorni dopo è scoppiata la pandemia, ed il cantiere si è subito fermato. Poi, lentamente, abbiamo potuto riprendere e dunque stiamo recuperando il gap. Diciamo che ora stiamo seguendo la tabella di marcia che dice: entro fine 2022, quindi tra un anno, fine dei lavori. Entro marzo 2023, l’inaugurazione vera e propria del Maximall Pompeii”. Poi ha parlato delle opportunità di lavoro. “In una prima ipotesi, abbiamo pensato a circa 2.500 posti tra diretti e indiretti. Ma essendo un’area altamente demografica, ed essendo convinti che questo progetto molto ambizioso sarà un successo, non escludiamo che questi numeri possano essere ulteriormente superati, soprattutto per l’effetto domino di attività indirette che siamo sicuri si genererà tutto attorno a questo grande progetto che stiamo realizzando”. Al Maximall Pompeii sorgeranno 130 negozi e 30 ristoranti distribuiti su due piani. Inoltre ci sarà un albergo a 4 stelle da 135 camere, un cinema con otto sale, una sala conferenza e un teatro. All’esterno una grande piazza con una fontana e tante distese di verde.