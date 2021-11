Il Marcianise si aggiudica il derby con la Folgore Massa

Sì respira da subito aria di derby al Pala Napolitano di Marigliano dove, per la Folgore Massa, arriva la terza sconfitta di campionato, mentre per il Marcianise la seconda vittoria consecutiva, nonché la prima casalinga. Nel primo set i padroni di casa vincono per 25-19, nel secondo per 25-15, mentre nel terzo gli ospiti accorciano le distanze con un bel colpo di coda, portando a casa il set e rinviando tutto al quarto: 21-25 è il risultato. La partita si conclude con un quarto set al cardiopalma, pieno di capovolgimenti di fronte ma che porta alla vittoria del Marcianise per 25-21. Al termine della gara capitan Gianpio Aprea dichiara: “Nel momento più complicato abbiamo avuto una grande reazione di orgoglio, e avremmo meritato di portare la partita al tie-break. Purtroppo i momenti di black-out in questa categoria, e contro squadre esperte come Marcianise, si pagano a caro prezzo”.