Il maltempo fa numerosi danni anche a Salerno: alberi abbattuti, lamiera sradicata

Numerosi i disagi che si sono verificati a causa delle abbondanti piogge delle ultime ore. Una vera e propria bomba d’acqua, con fortissime raffiche di vento, si è abbattuta ieri – come riporta “Il Quotidiano del Sud” oggi in edicola – sulla città di Salerno, provocando la caduta di diversi rami dalle piante del lungomare. Sul Lungomare Marconi, in particolare, si è rotto un albero che ha letteralmente invaso la carreggiata. In via Memoli un grosso albero si è spezzato per il forte vento ed è caduto su un’automobile in sosta. Paura a via Roma, dove una lamiera è stata sradicata dal forte vento dal tetto di un’abitazione.