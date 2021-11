Il gruppo di minoranza “Rinascita Ravellese” non partecipa alla seduta odierna del Consiglio Comunale ritenendola illegittima

Il gruppo di minoranza “Rinascita Ravellese” comunica: «Il Capogruppo Salvatore Di Martino ha contattato telefonicamente, questo pomeriggio, il Segretario Comunale di Ravello, ribadendo l’esigenza di rinviare la seduta consiliare in programma per oggi. Il Segretario ha comunicato che il Consiglio si celebrerà regolarmente. Come anticipato, il gruppo consiliare “Rinascita Ravellese” non parteciperà a questa seduta del Consiglio illegittima, riservandosi ogni azione utile nelle sedi opportune.

I Consiglieri del gruppo “Rinascita Ravellese” hanno inoltrato un’ulteriore nota al Prefetto di Salerno (che si riporta di seguito), chiedendo ancora un energico intervento per evitare danni all’ente.

A Sua Eccellenza il Prefetto

Dott. Francesco Russo

Con nota pec del 28 novembre abbiamo sollevato l’illegittimità della seduta consiliare di Ravello in programma per il 29 novembre.

Verso le ore 15 di oggi, 29 novembre, il Capogruppo Consiliare del Gruppo “Rinascita Ravellese” ha contattato il Segretario Comunale, rappresentandole ulteriormente l’esigenza di rinviare la seduta del Consiglio Comunale, ribadendo le motivazioni così come indicate nella nota innanzi richiamata.

A tale ulteriore richiesta verbale il Segretario Comunale, ritenendo che non ci sia stato alcun vulnus nell’intera procedura, pure viziata sotto molteplici aspetti, ha comunicato di voler procedere alla celebrazione del Consiglio Comunale questo pomeriggio.

Si ribadisce, pertanto, la necessità e l’urgenza di un Suo autorevole intervento atto ad evitare danni all’ente.

In attesa di riscontri, si porgono Deferenti Ossequi.

Ravello, 29 novembre 2021

Il Capogruppo Consiliare “Rinascita Ravellese”

F.to Avv.Salvatore Di Martino

Il Consigliere

F.to Sig.ra Giuliana Buonocore».