Il fantastico Carnevale maiorese intervista audio “Il viaggio come tema, in tutte le sue accezioni” . ASCOLTA

Il fantastico Carnevale maiorese intervista audio “Il viaggio come tema, in tutte le sue accezioni” . Maiori e la Costiera amalfitana si preparano a uno dei più belli carnevali del Sud Italia finalmente in presenza dopo la pausa del Covid , complimenti da Positanonews gli abbiamo chiesto se dopo le pause dovute alla pandemia in corso il carnevale quest anno riuscirà ad avere l’ importanza che merita. ASCOLTA