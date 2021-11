Alle 14:30, al Giovanni Vitiello, la Scafatese ospita il Costa d’Amalfi per la decima giornata di campionato. Gli uomini di mister Proto, reduci dalla vittoria con il Calpazio, mentre i padroni di casa reduci da una sconfitta con il Buccino, si affrontano in un match esilarante, terminato per 1-0 per la Scafatese, grazie ad un gol di Simonetti.