Il Comune Ravello stanzia 60.000 euro destinati alla riduzione dell’importo TARI per le utenze domestiche

Ravello. Si informa la cittadinanza che l’Amministrazione comunale per venire incontro alle esigenze dei cittadini, ha stanziato l’importo di 60mila euro destinato alla riduzione dell’importo TARI per le utenze domestiche pari al 32% che sono state poste in detrazione agli importi dovuti per l’anno 2021 i cui avvisi sono in fase di consegna.

Si comunica altresì che sono in notifica gli avvisi per il sollecito di pagamento per la Tari 2016 e nei prossimo mese gli avvisi relativi ai solleciti per mancato o errato pagamento Imu e Tasi 2017.

Al fine di fornire alla cittadinanza un supporto per la verifica della regolarità dei pagamenti e per ricevere chiarimenti in merito agli avvisi di sollecito, ha predisposto uno sportello per la richiesta di informazioni e di assistenza. Presso lo sportello attivato presso la Casa Comunale dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì e nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 15,00 alle 18,00, sarà possibile ricevere informazioni per la compilazione delle varie istanze (denuncia, richiesta di riesame, variazione, cessazione, etc…)

L’Ufficio Tributi osserva i seguenti orari:

ricevimento del pubblico

– Lunedì 15.30 – 17.30 – – giovedì 09.00 – 13.00.

contatto telefonico

-Lunedì 12.00 – 13.00 — Mercoledì 15.00 – 16.30

Si ricorda inoltre che i moduli delle istanze sono scaricabili dal sito web del comune sito web del comune

Contatti

Centralino 089/827122

mail protocollo@comune.ravello.sa.it

Si comunica, infine, che dal 15 ottobre è stata attivata la funzione di pagamento tramite PagoPA