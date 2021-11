Il Club Napoli Città di Sorrento riunito per ricordare Diego Armando Maradona ad un anno dalla sua scomparsa

Ad un anno dalla sua morte, tantissimi eventi in tutto il mondo sono stati organizzati per ricordare il Pibe de Oro. Personaggi dello sport, attori, cantanti, politici: tutti hanno espresso un pensiero per Maradona, specificando che il vuoto che ha lasciato è davvero immenso. Grande giocatore e soprattutto un grande uomo, un connubio per nulla scontato in un essere umano. Anche il Club Napoli Città di Sorrento si è riunito questo pomeriggio presso il ristorante Zi’ntonio del vicepresidente del Club Mariano Russo, dove è presente un enorme murale dedicato proprio a Maradona. Lì, il Presidente Gaetano Mastellone ha recitato una commovente poesia in una cerimonia semplice e, a seguire, sono state scattate delle foto per immortalare il momento di unione in un momento di profondo raccoglimento. Maradona è morto, ma rimarrà per sempre vivo nei cuori di chi lo ha amato.