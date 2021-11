Ikura Sushi Sorrento, uno dei migliori ristoranti cinesi della Campania . La recensione di Positanonews, il giornale online della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina, per la rubrica , e il blog, Enogastronautanews riguarda un ristorante cinese aperto da poco a Sorrento in Via degli Aranci. All’inizio ci è dispiaciuto che finisse una attività di artigianato , un negozio storico di intarsio di legno , ma ci siamo incuriositi . All’esterno , e all’interno, è molto elegante e curato, questo fa sembrare il locale come un locale caro, ma i prezzi sono sullo standard, anzi , aderendo ad alcune opzioni addirittura più economico e qui si vive davvero l’atmosfera di un ristorante orientale

Abbiamo scelto, dietro consiglio, l’immancabile formula all-you-can-eat, sui trenta euro a testa, a pranzo venti . Il cameriere, un cinese gentilissimo, ci ha spiegato che certe pietanze, poche a dire il vero, sono soggette a limitazioni, nel senso che non si possono prendere più di un determinato numero di volte, ma il resto è ordinabile a volontà, bevande e dolci esclusi. Il servizio è ottimo , veloce, e attento, non si lascia nulla a caso. Il locale è molto stiloso, gli arredamenti sono molto ricercati, e le luci soffuse.

A primo impatto colpisce molto positivamente.

Ogni tavolo ha un iPad aperto su un app che serve ad ordinare i piatti desiderati e dove si può leggere la descrizione di ogni pietanza.

Ho trovato molto intelligente il limite di 7 portate massimo ogni ordine, dopodiché per dieci minuti è impossibile prenotare altri piatti, questo oltre a non far ingolfare la cucina riesce a far passare del tempo tra un ordine e l’altro così da non ingozzarsi con mille portate sul tavolo, e far si che non si finisca di cenare troppo presto, cosa che mi è capitata in altri all-you-can-eat in passato.

Parlando di cibo tutto ciò che abbiamo mangiato è risultato molto fresco e ben preparato, buonissima la tempura mista, i samurai stick(gamberi arrotolati in pastella poi fritta), tartare di salmone freschissima e ottima, i roll veramente golosi, ottimi davvero anche i ravioli giapponesi.

Siamo arrivati a fine cena veramente molto sazi e soddisfatti e leggeri senza essere appesantiti