Ieri la riunione del Rotary Club Sorrento: ospite Jonathan Covington. Ieri 20 novembre il Rotary Club di Sorrento, presso la sala conferenze dell’Hilton Sorrento Palace, ha avuto come ospite relatore JONATHAN COVINGTON DIRETTORE REGIONALE DEL PROGRAMMA DI GESTIONE DELLE STRUTTURE PER LA NAVY REGION EURAFCENT personaggio di altissimo livello che ha ricoperto un ruolo di grande rilevanza nell’ambito dell’intervento USA in Afganistan.

Foto 3 di 5









Dopo la presentazione del relatore ed una breve introduzione da parte del presidente del Rotary, avv. Claudio D’Isa, il funzionario della US Navy, è intervenuto con i suoi “Racconti dall’Afganostan” raccontando, con l’ausilio della proiezione di riprese fotografiche fatti e situazioni relativi alla sua esperienza in Afganistan ed al ruolo avuto dagli USA nel tentare di garantire al popolo afgano un governo stabile e democratico

L’intervento del relatore ha suscitato il grande interesse dell’uditorio, particolarmente numeroso anche per la presenza dei soci del Rotary Club Isola di Capri e di molti giovani studenti del Rotaract e dell’Interact, fornendo dati, informazioni e suggestioni che raramente vengono diffusi dai mezzi di comunicazione