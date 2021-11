I Foja a Nisida per ragazzi da recuperare in nome del DIEZ

Lunedì 22 novembre i FOJA si sono recati a Nisida supportati da un entusiasta Diego Armando Maradona Jr per portare a conclusione l’iniziativa intrapresa lo scorso 22 giugno in occasione dell’uscita della versione napoletana de “La Mano de Dios”, brano di Alejandro Romero portata al successo mondiale da Rodrigo. Lo scopo era quello di dare un contributo concreto alle attività dei giovani in difficoltà attraverso il sentimento di rivalsa sociale che ha accompagnato la figura dell’indimenticabile campione argentino, sempre vicino agli ultimi. L’evento è stato realizzato nella settimana di celebrazione del primo anniversario dalla scomparsa di Maradona, avvenuta il 25 novembre 2020. Ai ragazzi dell’istituto penale minorile di Nisida sono stati consegnati strumenti musicali tra cui chitarre, ukuleli, bonghetti, tammorre e tarabuka, e abbigliamento e accessori sportivi. Questa iniziativa sociale ha trovato in Diego Armando Jr un eccellente sostenitore. Alla giornata, infatti, sono stati presenti sia lui, nella doppia veste di figlio di Maradona e di allenatore del Napoli United, il progetto calcistico del presidente Antonio Gargiulo dai forti connotati di inclusione e integrazione, sia il Direttore Generale della squadra Pietro Foderini, e il dirigente del settore giovanile Salvatore Sansone con una delegazione di giocatori del club.

“La Mano de Dios” by Foja