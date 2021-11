Helbiz e ITA Airways insieme per realizzare la Mobilità Intermodale

Decollato il primo volo per New York della compagnia di bandiera italiana

Annunciata la partnership multi-business fra Helbiz prima azienda del settore quotata al Nasdaq ed ITA Airways che procederanno insieme per consentire la miglior mobilità possibile

Solo pochi mesi addietro nei talk show televisivi si sorrideva quando si parlava di buono mobilità previsto dal precedente Governo che invece ha trainato il settore delle bici con oltre 480 mila due ruote acquistate e con il vero boom per i monopattini. Leader indiscusso del settore della micromobilità condivisa e sostenibile è la società Helbiz fondata con l’intenzione di rivoluzionare il trasporto offrendo una soluzione perfetta privilegiando la semplicità e la convenienza. L’obiettivo principale è quello di trasformare il modo in cui le persone e le cose si muovono e interagiscono fra loro e con le aziende locali, sia sul piano fisico che su quello digitale. E’ delle ultime ore l’annuncio di una partnership multi-business fra Helbiz, prima azienda del suo settore ad essere quotata al Nasdaq, ed ITA Airways, società partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’esercizio dell’attività nel settore del trasporto aereo. Per dare il via a questa nuova collaborazione e come messaggio di buon augurio, Helbiz e il Nasdaq hanno dato oggi il benvenuto al primo volo della neonata compagnia aerea di bandiera italiana attraverso un messaggio dedicato sullo schermo del Nasdaq a Times Square: “Helbiz and Nasdaq welcome ITA Airways to New York”. Le due aziende realizzeranno concretamente il concetto di Mobilità Intermodale. ITA Airways ha colto la crescita esponenziale della micromobilità a livello globale, un mercato per il quale gli analisti prevedono un rapido e costante incremento con una percentuale rappresentata da un numero intero a doppia cifra, quando solitamente tale percentuale corrisponde ad un numero a una sola cifra. Acquistando i biglietti aerei ITA Airways sarà possibile prenotare i mezzi Helbiz (monopattini elettrici, biciclette elettriche, motorini elettrici) in tutte le città in cui Helbiz è presente. Trasporto aereo nei cieli e micromobilità sulla terra procederanno insieme per poter viaggiare con la miglior mobilità possibile.

«Siamo molto felici di celebrare il nostro primo volo per New York e ringraziamo Helbiz per la splendida accoglienza – ha dichiarato Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di ITA Airways – si tratta di un’eccellente occasione per annunciare questa nuova partnership che abbraccia diverse aree di business».

Emiliana Limosani ha poi sottolineato come con questo volo si è dato l’avvio all’operativo intercontinentale con un mercato chiave come gli USA, da sempre destinazione cruciale sia per il turismo leisure che per quello business.

Matteo Mammì, Chief Executive Officer di Helbiz Media, ha così commentato:

«Siamo orgogliosi di accogliere in USA il primo volo di ITA Airways e che il nostro modello multi-business, all’insegna della tecnologia, sia apprezzato dalla compagnia di bandiera italiana».

Harry di Prisco