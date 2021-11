Hackert, l’estroso pittore che amava Vietri sul Mare

All’alba del 21 dicembre 1798, dopo una notte passata silenziosamente in rada, una nave prese il largo nel golfo di Napoli. E furtivamente rivolse la prua verso Sud-Est, verso la Sicilia. Era la “Vanguard” dell’ammiraglio Nelson e a bordo trasportava il prezioso carico del re di Napoli, Ferdinando I: il sovrano fuggiva dalla sua città e dal suo regno, e per vergogna estrema ospite di un vascello straniero. I francesi erano alle porte, la sciagura imminente, meglio la fuga. La nave inglese, oltre ai reali di Napoli, trasportava anche l’ambasciatore britannico sir William Hamilton e la sua bella moglie Emma avvinta alla vecchia regina Maria Carolina, lo sguardo languido rivolto all’ammiraglio. Le ricchezze del regno consistevano non solo in oro, argenti e gioielli, ma anche in opere d’arte e in quadri. Fra queste, oli, tempere e incisioni del pittore ufficiale di quella corte.

L’artista del re. L’artista prediletto del re era Phillip Hackert, quel prussiano che terrorizzato dalla piega che stavano prendendo gli avvenimenti sarebbe fuggito di lì a poco anche lui per mare, munito di un lasciapassare del generale francese Championnet, impietosito. Anche Hackert era seduto sulle casse di un tesoro: erano le sue opere, incisioni, dipinti e disegni che costituivano il suo patrimonio personale. Riparò a Livorno, porto sicuro dei Lorena. Gente ospitale, tollerante e per di più parente della sua regina. E in Toscana di rivoluzioni, almeno per il momento, non si parlava.

L’arrivo in Italia. Allievo dell’Accademia berlinese, dopo un viaggio in Svezia e un soggiorno a Parigi e in Normandia, Hackert, nel 1768, in compagnia del fratello Johann, anch’egli pittore e incisore, si era trasferito a Roma dove divenne ben presto famoso eseguendo numerose vedute specialmente per Robert Cecil, visconte di Cranbourne. Tre anni dopo, l’ambasciatore inglese Hamilton chiamò entrambi i fratelli a Napoli, incaricando Johann di dipingere quadretti vari e Phillip vedute del Vesuvio e del Monte Nuovo di Pozzuoli, che dovevano illustrare l’opera “Campi Phlegraei” cui stava lavorando. Hackert, fra i tanti pittori che circolavano più o meno in cerca di ricche committenze fra Roma e Napoli, viene eletto pittore della corte borbonica nel 1782. Situazione assai redditizia e invidiata. Divenne il pittore meglio pagato d’Europa, e quindi ricchissimo anche grazie alla sua naturale parsimonia. Del resto già a Roma si era creato un fior di clientela nobilissima e Caterina di Russia gli aveva affidato la serie delle tele sulla battaglia di Cesmè contro i turchi. La zarina lo avrebbe voluto a Pietroburgo, ma il prussiano al freddo e ai ghiacci della forse troppo impegnativa imperatrice del Nord, preferì il clima incomparabile del golfo mediterraneo e la mite ignoranza di re Ferdinando.