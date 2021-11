Guai in casa Napoli, Politano positivo al Covid

“La SSCN comunica che il calciatore Matteo Politano è risultato positivo a un tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri. Il calciatore, regolarmente vaccinato con doppia dose, è asintomatico e in isolamento domiciliare”. Questo è quanto comunicato dalla società azzurra in vista del match di domani contro l’Inter. Politano sarebbe stato un ex della gara in quanto proveniente proprio dal team di Milano. La scorsa settimana, causa la mancata convocazione in nazionale, l’attaccante romano aveva approfittato di qualche giorno libero per portare la famiglia a Parigi ed ora dovrà restare in quarantena.