Guai in casa Juve: indagati Agnelli, Paratici e Nedved per falso in bilancio

Guai in casa Juve. La guardia di finanza si è recata ieri alla Continassa per acquisire i documenti necessari alle indagini sulle stagioni 2018 – 2019, 2019 – 2020 e 2020 – 2021 per movimentazioni “strane” di circa 50 milioni di euro. Da approfondire, infatti, sarebbero le plusvalenze di Pjanic ed Arthur e, a tal proposito sono indagati Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici. Staremo a vedere se, in caso di colpevolezza si procederà con una pena oppure, come sempre accade quando c’è di mezzo la società bianconera, andrà a finire tutto in cavalleria (caso Suarez docet).