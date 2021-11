Gruppo “Insieme per Massa Lubrense”: «Isola di Isca, si stipuli un protocollo d’intesa con i futuri proprietari»

Riportiamo il post pubblicato sul proprio profilo Facebook dal gruppo consiliare “Insieme per Massa Lubrense”: «Isola Isca: si stipuli un protocollo d’intesa con i futuri proprietari dell’Isca, prima che sia troppo tardi. Condividiamo la lettera del Sindaco, ma in tutti questi anni nessuno ha pensato ad un progetto realmente valido, capace di convincere ministri e burocrati. Ci si è svegliati solo all’annuncio della vendita dell’Isola a privati.

Quasi certamente, a meno che non accada un vero e proprio miracolo, nessun ministero sborserà i circa 10 milioni di euro che occorrono per l’acquisto dell’isola. Sarebbe un sogno, una vera e propria svolta per il nostro territorio, ma probabilmente non avverrà. Perciò, puntiamo a non farci trovare impreparati, nel caso in cui l’isola passi dai de Filippo agli imprenditori positanesi di cui parla la stampa.

L’amministrazione comunale, d’intesa con l’area Marina Protetta “Punta della Campanella”, potrebbe puntare immediatamente alla stipula di un protocollo d’intesa con i futuri proprietari dell’Isca, salvaguardando in questo modo un luogo unico, dal forte valore ambientale, storico, archeologico e paesaggistico. Un accordo ben fatto, che sia la base per un dialogo utile alla protezione e alla valorizzazione dell’isolotto, che potrebbe permettere, in alcuni periodi dell’anno, la visita delle scolaresche, il recupero degli scavi archeologici, la formulazione di progetti dedicati alla difesa del mare e delle specie marine e la creazione di eventi culturali legati al territorio e alla figura di Eduardo de Filippo. Una visione lungimirante per la protezione e la valorizzazione dell’isolotto.

Oggi che la vendita pare cosa fatta, ci si appella un po’ a tutti, ma si dimentica che il presente è figlio, quasi sempre, delle nostre scelte passate. Non si può demonizzare il privato quando il pubblico, nel suo piccolo, non riesce nemmeno a riparare le buche stradali. Perciò, tra un’intervista ed un’altra, si prepari un protocollo d’intesa, utile a rendere l’Isca un patrimonio di tutti i massesi, sia grandi che piccoli».