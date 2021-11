Gruppo consiliare “Insieme per Massa Lubrense”: «Il paese cade a pezzi»

Riportiamo il post pubblicato sul proprio profilo Facebook dal gruppo consiliare “Insieme per Massa Lubrense”: «Il maltempo degli ultimi giorni ha aggravato la condizione già pietosa delle nostre strade. Il territorio sta cadendo letteralmente a pezzi ovunque. Oltre alle condizioni pietose dell’asfalto, anche alcuni muretti sono franati in mezzo alla carreggiata rendendo pericoloso il transito. È cosa nota che nel periodo invernale le strade subiscono un forte stress per il maltempo, ma l’amministrazione preferisce attendere, senza metter mano nemmeno agli interventi straordinari per ripristinare la sicurezza delle nostre strade. Meritiamo un territorio dignitoso e vivibile. Tutto l’anno».