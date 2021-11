Gratta e vinci: salernitano sbanca con una giocata di soli 5 euro

E’ riuscito a portare a casa una clamorosa vincita affidandosi a un gratta e vinci di soli 5€. La Dea Bendata ha baciato ieri un fortunato salernitano.

La fortuna quando decide di bussare alla tua porta ti lascia sempre senza fiato. Ma in questo caso ancor di più.

Vincere al gratta e vinci, alla lotteria o al lotto è sicuramente tra i sogni degli italiani e ieri, un salernitano, è riuscito a vincere un tesoretto con soli 5 euro.

La Campania è spesso terra di vincite, in alcuni casi anche clamorose. Quella che vi stiamo per raccontare è una giocata di ieri che è avvenuta proprio nel nostro capoluogo di provincia.

Il fortunato giocatore non si sarebbe mai aspettato che proprio ieri, martedì 23 novembre, la sua vita sarebbe cambiata in meglio dopo aver acquistato un gratta e vinci.

Il gratta e vinci da sogno è stato venduto a Salerno centro. Con un tagliando di soli 5€ un uomo è riuscito a portarsi a casa 100mila euro. Una cifra pazzesca.

L’uomo ha giocato al gratta e vinci «Miliardario» che costa cinque euro. Dopo aver grattato via lo strato superiore del gioco l’uomo, di cui non si conosce ovviamente l’identità, ha vinto una cifra pari a 100mila euro.

La vincita è stata registrata presso la tabaccheria Emme di proprietà di Mario Vitiello, situata in via Michele Pironti 10 nei pressi del rione Petrosino.

Comprensibilmente è scattata la festa, prima di tutto da parte del proprietario della rivendita e poi da parte di tutti i salernitani del rione che sono venuti a conoscenza della sostanziosa vincita.

Un giorno di festa per Salerno e per tutta la provincia di Salerno. La vita di un uomo è cambiata, in meglio, da un giorno all’altro: sicuramente la cifra vinta lo aiuterà ad avere una maggiore sicurezza economica