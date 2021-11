Grande gioia tra Positano e Londra: ritrovato Antonino Coppola. Buone notizie da Londra: Antonino Coppola, il giovane di Positano scomparso lo scorso 16 settembre.

Antonino avrebbe dovuto cominciare il suo nuovo lavoro quel giorno. Era in metropolitana con un suo amico, quando gli ha riferito di avere mal di stomaco ed è dovuto scendere. I filmati mostrano il ragazzo in cerca di un bagno. Il suo amico, intanto, nuovo del posto, faceva affidamento su Antonino per spostarsi, l’ha aspettato alla stazione, ma Antonino non è mai tornato.

Non solo Londra, ma anche Positano e l’intera Costiera Amalfitana sono rimaste con il fiato sospeso, nell’attesa di ricevere buone notizie. E oggi, finalmente, queste sono arrivate: Antonino è stato ritrovato.

“La polizia ha trovato Antonino questa notte, ma per motivi di privacy e sicurezza per il momento non ci hanno detto niente, solo che sta bene”, ha detto il padre del ragazzo.

E che stia bene è tutto ciò che importa adesso.