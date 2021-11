Grande affluenza allo screening mammario “Maiori in Rosa”: ben 84 le visite effettuate.

“Grande affluenza stamattina allo screening mammario gratuito “Maiori in Rosa”. Sono state ben 84 le visite effettuate nel corso delle quali sono stati diagnosticati un tumore ed un fibroadenoma che saranno oggetto di ulteriori accertamenti – ha affermato il sindaco di Maiori, in Costiera Amalfitana, Antonio Capone -. Situazioni del genere, seppur spiacevoli, fanno capire la reale importanza di eventi come questo e di quanto ci sia bisogno di prevenzione e diagnosi precoci per poter scongiurare conseguenze peggiori.

Desidero ringraziare di cuore i Dottori Luigi e Cristiano Cremone, insieme all’Associazione “Un fiore chiamato DONNA”, il Gruppo ecclesiale di Maiori – Parrocchia S. Maria a Mare “Le Amiche di Agata” e l’Assessore Gisella Tenebre per l’organizzazione con l’auspicio di poter ripetere quanto prima questa lodevole iniziativa”.