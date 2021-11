Gran Carnevale Maiorese in lutto: addio al papà di Peppe Capone

La città di Maiori dice addio a Salvatore Capone, la cui scomparsa ha travolto di dolore la famiglia di Peppe Capone, pilastro del Gran Carnevale Maiorese. La kermesse che ogni anno si svolge in costiera amalfitana, ha voluto rivolgere un pensiero particolare alla famiglia Capone per gli attimi di dolore che sta attraversando. Oggi non è un bel giorno per uno dei pilastri dell’organizzazione del Gran Carnevale Maiorese ma in generale del divertimento in Costiera Amalfitana – scrivono. Ci stringiamo in un abbraccio fortissimo al nostro caro Peppe Capone ed alla sua famiglia per la morte del caro papà Salvatore. Anche la redazione di Positanonews si unisce al messaggio di cordoglio, affinché un caloroso abbraccio possa alleviare il dolore.