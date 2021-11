Gli operatori turistici di Sorrento in prima linea per le regate di maggio: richiesto un incontro al Sindaco. Riportiamo di seguito le parole di Sergio Fedele, Presidente Atex Campania, Franco Cappiello, Presidente Aicast Macroarea Penisola Sorrentina, Fabio Colucci, Presidente Club dei 500, e Giovanni Rosina, Presidente Associazione Charter Campania.

Operatori turistici di Sorrento in prima linea per le regate di Maggio a Sorrento. Richiesto un incontro al Sindaco di Sorrento

Le Vele di Maggio… Accogliamole al meglio

Gli operatori turistici della Penisola Sorrentina faranno di tutto per accogliere al meglio la Tre Golfi di Vela che per la prima volta vedrà le barche partecipanti a tale competizione sportiva ospitate in Penisola Sorrentina.

È una manifestazione che ha una grande tradizione e un grande fascino.

Queste regate sono un appuntamento Importantissimo per gli appassionati di vela.

In rappresentanza degli operatori delle nostre associazioni abbiamo ringraziato il Sindaco di Sorrento e il Sindaco di Piano per essere riusciti a portare in Penisola questo straordinario evento sportivo.

Eventi di qualità generano turismo di qualità.

Istituzioni e associazioni della filiera turistica devono ora promuovere nei tempi e nei modi giusti queste regate.

Per tale motivo abbiamo chiesto al Sindaco di Sorrento Coppola di organizzare un incontro con i rappresentanti della filiera turistica per promuovere al meglio questo appuntamento primaverile e per valutare tutte le iniziative possibili finalizzate ad accogliere nel miglior modo possibile gli ospiti collegati alle regate.