Gli eventi per la città delle Giornate di Cinema di Sorrento

Dopo che l’edizione 2020 era stata cancellata per la pandemia, tornano finalmente in presenza le Giornate Professionali di Cinema di Sorrento. La 44esima edizione – ribattezzata “Energy” – si terrà dal 29 novembre al 2 dicembre 2021 presso l’Hilton Sorrento Palace, organizzata dall’Anec in collaborazione con l’Anica.

Mercoledì 1 dicembre nella Sala Sirene dell’Hilton Sorrento Palace verranno consegnati i Biglietti d’Oro: i prestigiosi riconoscimenti ai campioni d’incasso della passata stagione, alle aziende e alle sale cinematografiche e le Chiavi d’oro Anec ai giovani talenti. Saranno premiati Aurora Giovinazzo protagonista di Freaks out di Gabriele Mainetti presentatoal Festival di Venezia e Lorenzo Zurzolo, che ha ricevuto nel 2021 il Nastro d’Argento premio Persol – Personaggio dell’anno per la sua interpretazione come protagonista del film di Federico Zampaglione Morrison.

Questa edizione delle Giornate Professionali intende rappresentare un momento chiave in una fase di riequilibrio dell’industria cinematografica italiana, riunendo esercenti, distributori, produttori, autori, giornalisti e istituzioni di filiera, non soltanto per conoscere l’offerta cinematografica del 2022 ma anche per tirare le somme di un anno decisamente anomalo per la nostra industria, fornendo un segnale positivo che ponga al centro dell’attenzione il cinema quale momento imprescindibile di aggregazione sociale e condivisione.

Le Giornate Professionali di Cinema saranno caratterizzate da un fitto programma di iniziative che animeranno la manifestazione con la partecipazione di registi, autori, attori e naturalmente le anticipazioni della prossima stagione cinematografica: anteprime, convention, trailer e presentazione dei film.

Seminari e tavole rotonde sui temi di attualità del mercato, dalla conversione green delle sale cinematografiche alla centralità della formazione delle nuove generazioni, dal focus sull’andamento dei mercati internazionali al confronto con la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo sui sostegni al settore.

Grande novità di questa edizione la media partnership con TikTok, piattaforma di intrattenimento leader per i video brevi, non solo per promuovere la manifestazione in modo innovativo e sempre più orientato al digital, ma anche per raccontare, tramite una masterclass, le peculiarità e le opportunità della piattaforma e della sua community e come utilizzarle per sostenere la ripresa dell’industria del cinema.

Sarà presente l’area espositiva del Trade Show, la vetrina più completa del mercato cinema.

La manifestazione sarà aperta anche alla città di Sorrento a partire dall’inaugurazione di domenica 28 novembre con anteprime gratuite per il pubblico.

Questo il programma delle proiezioni e degli altri eventi aperti alla città:

Domenica 28 novembre

CINEMA TEATRO TASSO

Ore 21:15

Anteprima di apertura per la Città di Sorrento

CARO EVAN HANSEN di Stephen Chbosky con Ben Platt, Julianne Moore, Kaitlyn Dever, Amy Adams (Universal Pictures, USA, 137’, Versione Originale con Sottotitoli in italiano)

Lunedì 29 novembre

CINEMA TEATRO TASSO

Ore 10

Proiezione per le scuole

WATERMARK di Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky (Valmyn/Stensen, Canada, 90’)

PIAZZA TASSO

Ore 17.00

Festa di accensione dell’Albero di Natale a tema

SING 2 (Universal Pictures, Animazione)

CINEMA TEATRO TASSO

Ore 21:15

Anteprima per la Città di Sorrento

UN MONDO IN PIÙ di Luigi Pane con Denise Capezza, Francesco Di Leva, Francesco Ferrante, Renato Carpentieri, Gigio Morra (Play Entertainment, Italia/Francia, 109’). Sarà presente il cast

STADIO COMUNALE ITALIA (Via A. Califano, 9)

Ore 21:30 Partita di calcio

NAZIONALE ATTORI “1971” vs “GIORNATE PROFESSIONALI di CINEMA”

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Martedì 30 novembre

CINEMA TEATRO TASSO

Ore 10

Masterclass per le scuole

COME SI FA CINEMA – dalla produzione all’esercizio

Ore 18:30

Anteprima per la Città di Sorrento

ONE SECOND di Zhang Yimou con Yi Zhang, Haocun Liu, Wei Fan (Europictures/ Fenix Entertainment, Cina, 104’)

Ore 21:15

Anteprima per la Città di Sorrento

IL DISCORSO PERFETTO di Laurent Tirard con Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Julia Piaton (I Wonder Pictures, Francia, 87’)

Mercoledì 1 dicembre

CINEMA TEATRO TASSO

Ore 10

Proiezione per le scuole

Il regista Gianluca Jodice presenta il suo film di esordio

IL CATTIVO POETA di Gianluca Jodice con Sergio Castellitto, Francesco Patané, Tommaso Ragno (01 Distribution, Italia, 106’)

Ore 20:30 (evento aperto alla Città di Sorrento)

HILTON SORRENTO PALACE – SALA SIRENE

Cerimonia di premiazione dei BIGLIETTI D’ORO al cinema italiano

Ingresso con invito fino ad esaurimento posti

A seguire

Anteprima per la Città di Sorrento

BELFAST di Kenneth Branagh con Catriona Balfe, Jamie Dornan, Judi Dench, Ciaran Hinds (Universal Pictures, Regno Unito, 97’, Versione Originale con Sottotitoli in italiano)

Giovedì 2 dicembre

CINEMA TEATRO TASSO

Ore 10

Proiezione per le scuole

Aurora Giovinazzo presenta

FREAKS OUT di Gabriele Mainetti con Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, Giorgio Tirabassi, Franz Rogowski (01Distribution, Italia, 140’)

Ore 18:30

Anteprima per la Città di Sorrento

CRIMINALI SI DIVENTA di Luca Trovellesi Cesana e Alessandro Tarabelli con Martina Fusaro, Ivano Marescotti, Ugo Dighero, Lodo Guenzi (Sydonia Production, Italia, 115’). Sarà presente il cast

Ore 21:15

Anteprima per la Città di Sorrento

BLACK PARTHENOPE di Alessandro Giglio con Giovanni Esposito, Marta Gastini, Jenna Thiam, Nicola Nocella, Gianluca Di Gennario (Wam, Italia, 81’). Sarà presente il cast

Venerdì 3 dicembre

CINEMA TEATRO TASSO

Ore 21:15

Anteprima per la Città di Sorrento

LE SEDUZIONI di Vito Zagarrio con Andrea Renzi, Iaia Forte, Antonella Stefanucci, Amélie Daure, Marit Nissen (Artimagiche, Italia, 101’). Sarà presente il cast

Sabato 4 dicembre

CINEMA TEATRO TASSO

Ore 18:30

Anteprima per la Città di Sorrento

FARINA, ACQUA, LIEVITO di Giuseppe Alessio Nuzzo con la voce narrante di Marisa Laurito (Paradise Pictures, Italia, 50’)

Ore 21:15

Anteprima di chiusura per la Città di Sorrento

NOWHERE SPECIAL di Uberto Pasolini con James Norton, Daniel Lamont (Lucky Red, Regno Unito, 96’)