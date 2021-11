Giuseppe Abbagnale ricorda Giampiero Galeazzi: “Una notizia sconvolgente, era la voce del canottaggio”

Giuseppe Abbagnale, presidente della Federcanottaggio, che per anni insieme al fratello Carmine ed il timoniere Giuseppe Di Capua ha scritto la storia del canottaggio azzurro, ha commentato all’Adnkronos la morte di Giampiero Galeazzi con parole molto commosse: «La morte di Giampiero Galeazzi è una notizia sconvolgente, mi lascia senza parole. Siamo stati con la figlia pochi giorni fa e avevamo parlato di lui, mi aveva lasciato molto felice il fatto che si stava riprendendo, invece arriva questa notizia. Se ne va la voce storica del canottaggio, nonché un amico e un personaggio preparato e coinvolgente. Ci sono tanti aneddoti perché abbiamo condiviso per anni il palcoscenico dello sport, del canottaggio, soprattutto in occasione dei Giochi Olimpici. Le sue interviste e i suoi sfottò veramente spaziavano dalla sua militanza all’interno del mondo remiero, ad atleta, a voce effettiva e indiscussa. Questa notizia mi ha lasciato veramente sconcertato, mi mancano le parole. Non avrei mai voluto ricevere questa notizia, appena possibile sentirò la famiglia per le condoglianze da parte mia e di tutto il mondo remiero».