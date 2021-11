Giornata Nazionale degli Alberi: la Conferenza dedicata al patrimonio arboreo di Positano

In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, oggi, domenica 21 novembre 2021, alle ore 10:00 presso la Sala Andrea Milano, ha preso il via una conferenza dedicata all’importanza del patrimonio arboreo, per sottolineare le modalità attraverso le quali è possibile tutelare e salvaguardare la natura.

Il Comune di Positano ha completato il censimento delle alberature presenti su tutto il territorio comunale, che ha permesso di registrare e catalogare circa 200 alberi e, successivamente, è stato svolto un lavoro di ricontrollo e di monitoraggio completo.

Hanno preso parte all’incontro gli esperti che si sono occupati della gestione e valutazione di tale progetto i quali hanno evidenziato il lavoro svolto, con le peculiarità del caso.

Foto di Giuseppe Di Martino