Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: a Piano di Sorrento la panchina rossa sul belvedere della Ripa di Cassano.

Nel solo periodo 1° gennaio – 14 novembre 2021, in Italia sono state 87 le donne uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 60 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner (Fonte: Ministero dell’Interno).

Questo è solo il più evidente e drammatico dei dati. Ma dietro e oltre tutto questo ci sono comportamenti violenti e persecutori, abusi e maltrattamenti fisici e psicologici a cui bisogna dire con fermezza: NO!

NO a questa violenza, come a tutte le forme di violenza.

Il 25 novembre è un’occasione. Un’occasione indispensabile per tenere alta l’attenzione, per ripensare ai meccanismi sociali che hanno prodotto e producono violenza. Una data che segna l’inizio dei “16 giorni di attivismo contro la violenza di genere” che precedono la Giornata mondiale dei diritti umani, per sottolineare che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani.

In occasione di questa giornata, la Città di Piano di Sorrento partecipa alla campagna di sensibilizzazione con un momento di riflessione e di ricordo, che si svolgerà giovedì 25 novembre alle ore 16.00 presso la Panchina Rossa posta sul belvedere della Ripa di Cassano, con la collaborazione del Centro Italiano Femminile e della Fidapa Penisola Sorrentina, cui la cittadinanza tutta è invitata a partecipare.

Per l’intera giornata del 25 novembre inoltre, con la collaborazione dell’ Ascom-Confcommercio Piano Di Sorrento, presso gli esercizi commerciali verranno esposte una locandina ed un bollino di adesione alla campagna, per ricordarci che d’Amore si vive, non si muore.