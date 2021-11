Giornata contro la violenza sulle donne: il 24 e 25 novembre l’iniziativa a Positano

Il 25 novembre ricorre la Giornata contro la Violenza sulle Donne e il comune di Positano si è attivato con il suo vicesindaco Margherita Di Gennaro per organizzare una giornata di sensibilizzazione che si terrà presso la casa comunale. Ecco i dettagli che il vicesindaco Di Gennaro fornisce in anteprima a Positanonews: Il 24 e il 25 abbiamo proposto un paio di iniziative per sensibilizzare un po’ la cittadinanza – dice il vicesindaco. Il 25 è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e il 24 nella sala al comune alle ore 16 ci sarà un incontro con la dottoressa Reale che gestisce il centro Dafne all’ospedale Cardarelli di Napoli. Sarà un momento di prevenzione. Nel nostro piccolo cerchiamo di sensibilizzare e dare coraggio a denunciare e farsi aiutare. Invito tutti a partecipare perché sarà un momento molto importante.

Anche lo scorso anno il vicesindaco Margherita Di Gennaro si attivò in merito, con la panchina di colore rosso che ricorda a tutte le donne la necessità di non aver paura di denunciare ogni episodio di violenza Foto 2 di 2