Futsal Coast due nuovi colpi: arrivano Lupo e Proto! Il Futsal Coast comunica di aver trovato l’accordo per l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Alessio Lupo e Christian Proto. Per Alessio Lupo, classe ‘92 è un ritorno a casa, infatti ha già vestito la nostra maglia e vinto con noi un campionato di C2. Ha vestito anche le maglie di Reghinna Minor e Ancora Amalfi. Christian Proto, classe ‘91 è per lui la prima volta con la nostra maglia, dopo aver giocato con Reghinna Minor e Real Atrani oltre ad una parentesi nel Mens Sana Siena nel campionato toscano dove ha ottenuto due promozioni dalla serie D alla C1. Entrambi hanno già fatto il loro esordio in campionato contro l’Unina Flegrea, due buone prestazioni condite da due gol di Lupo. “Sono contento di poter dare una possibilità a due giovani della nostra costiera di cimentarsi con il massimo campionato regionale. Sono due validi elementi che sapranno ritagliarsi il loro spazio nel roster di Mister Del Gaizo.” Queste le parole di benvenuto del presidente Gennaro De Luise.