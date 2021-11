Furore, viabilità: materiale roccioso sulla SR ex SS n. 366 al km 5+300, disposta la chiusura immediata e totale.

In data odierna si è verificata un riversamento di materiale roccioso proveniente da un costone esistente all’interno di due particella di terreno confinante sul lato destro della SR ex SS n. 366 all’altezza del km 5+300 (tra la centrale e-distribuzione ed il Centro revisione veicoli MCTC).

Immediato l’invio sul posto ditta specializzata di fiducia, da parte della Provincia di Salerno. Da un’ispezione a vista effettuata sul posto non è stato possibile individuare la nicchia di distacco da dove si è provenuto il materiale lapideo e, per le cattive condizioni del tempo, non è possibile effettuare ispezioni in loco; a seguito di ciò si è rilasciato parere tecnico favorevole alla chiusura immediata e totale al transito.

Chiusura strada Furore per evento franoso

Foto Ivan Baldoni

Il post del Comune di Furore