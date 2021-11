Furore-Praiano: senso unico alternato verso la Praia

New Jersey in cemento e alcuni in plastica restringono la carreggiata a Furore, al confine con Praiano. Ci troviamo sulla strada statale 163 amalfitana, in direzione Positano. Prima della Marina di Praia, la strada è interessata da un vistoso restringimento di carreggiata, con conseguente istituzione del senso unico alternato regolato da semaforo.

Si tratta di una situazione analoga ad altri tratti di strada della statale amalfitana, tartassata di interventi per mettere in sicurezza un costone roccioso ad alto rischio idrogeologico.