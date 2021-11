Furore: ora si cerca Natale nelle acque di Maratea

A partire da oggi il raggio di azione della task force si allargherà lungo le coste calabresi per poi spingersi verso la Sicilia. Proprio in quella zona fu trovato il corpo di Francesca Mansi , la 25 enne travolta dall’alluvione che colpì Atrani il 9 settembre 2010. La giovane venne ritrovata dopo quasi un mese di estenuanti ricerche nel mare delle isole Eolie.

Nel frattempo, San Valentino Torio è chiusa nel suo dolore da giorni, il drammatico gesto di quel ragazzo benvoluto e apprezzato da tutti, ha lasciato il segno in una comunità unita e solidale che sta cercando di fare quadrato anche intorno alla famiglia del giovane, chiusa nel suo dolore ed in attesa di notizie. Nella parrocchia di San Giacomo Maggiore Apostolo, da sabato mattina è un continuo pregare e sperare. La speranza di tutti è che possa ancora accadere un miracolo, anche perché fino a quando il mare non restituirà il corpo di Natale Martorelli, il cuore di un genitore, di un fratello, di tanti amici e familiari, non può e non deve abbandonarsi alla rassegnazione.