Furore, messa in sicurezza di via Lamaro-Pino: in arrivo quasi mezzo milione di euro

Al Comune di Furore è stato destinato un contributo economico di € 400.000,00 per la messa in sicurezza di via Lamaro-Pino. A darne notizia è lo stesso profilo Facebook del comune, che aggiorna dei prossimi interventi di messa in sicurezza di una delle aree a rischio. La costiera amalfitana è ogni anno vittima di crolli, frane, smottamenti e disastri idrogeologici che spesso causano gravi danni e talvolta anche vittime. La prevenzione è la chiave e l’hanno più volte testimoniato i geologi competenti sul territorio della Divina Costiera e penisola sorrentina. Sono innumerevoli i comuni italiani che hanno giovato del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per i lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e delle strade comunali.