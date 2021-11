Furore, la trasparenza del consigliere Vittoria Criscuolo “Positiva al Covid”

Furore, Costiera amalfitana. Nel comune fra Amalfi e Agerola comincia ad affiorare di nuovo il coronavirus Covid – 19 , nonostante le vaccinazioni. La consigliere comunale di minoranza Vittoria Criscuolo in maniera trasparente, e responsabile, ha reso noto nel gruppo Facebook Furore Lotta al Covid la sua positività al contagio di questa pandemia , nell’augurarle sinceramente pronta e presta guarigione pubblichiamo il suo post pubblico. I dati del Comune di Furore, sulla base dei riscontri dell’Asl di Salerno , sono fermi al 9 novembre

Volevo comunicare la mia positività al Covid. Sono in isolamento dal 5 novembre, spero in un tampone negativo questa settimana per me e mio figlio