Furore, avviso per la formazione dell’elenco componenti della Commissione per il Paesaggio

Il comune di Furore ha pubblicato l’Avviso Pubblico per la formazione di un elenco di soggetti idonei a svolgere il ruolo di componente della Commissione per il Paesaggio. Tutti i soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti sono invitati a far pervenire entro il 16 Novembre 202 alle ore 12:00 apposite manifestazioni di interesse.

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, entro la scadenza suddetta, dovranno trasmettere all’Amministrazione di Furore la domanda di partecipazione (utilizzando il Modello “A”), il curriculum vitae ed il documento di identità, esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.furore.sa.it, riportando nell’oggetto la seguente dicitura:

“Comune di Furore. Avviso pubblico per la formazione di un elenco di soggetti idonei a svolgere il ruolo di componente della Commissione per il Paesaggio. Domanda di partecipazione”.

La scelta e la nomina dei cinque componenti della Commissione per il Paesaggio avverrà con Delibera di Consiglio Comunale.