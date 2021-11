Furore, ancora tutto fermo per la frana che isola Agerola da Amalfi

Furore (Costiera Amalfitana), ancora tutto fermo per la frana che isola Agerola da Amalfi. Al momento non sono stati ancora effettuati sopralluoghi volti a decidere il da farsi. Il tam tam sui social ipotizza un lungo stop, dato il periodo ed il maltempo che imperversa da diverse settimane. La soluzione per la viabilità riguardante il collegamento Agerola – Amalfi – Costiera Amalfitana, è il giro per Castellammare di Stabia e Sorrento. Un disagio incredibile, soprattutto per gli studenti che devono raggiungere i licei ad Amalfi, in quanto sono in molti i ragazzi agerolesi che frequentano le scuole superiori nella cittadina Costiera. Si sono attivate le navette ma con il maltempo resta un problema perché i ragazzi dovrebbero percorrere a piedi la zona interdetta a loro rischio e pericolo..