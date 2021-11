Fresco di stampa. “La storia più dolce” di Federica Buonocore atranese doc

Cosi Federica Buonocore esordisce sui social:

Il mio primo romanzo “La storia più dolce” è da oggi disponibile al preorder della casa Editrice Scatole Parlanti Il libro arriverà sugli scaffali delle librerie insieme ai buoni propositi per il nuovo anno, ma acquistarlo ora ti darà la possibilità di ricevere una delle 100 copie a tiratura limitata sulla quale potrai richiedere anche la dedica della sottoscritta!

Con il nuovo anno, tra gli scaffali delle vostre librerie preferite, troverete anche il mio nuovo libro. È un romanzo, fatto di parole che ho nel sangue e raccontato da personaggi che sono pezzi di cuore. Non voglio dirvi altro, ho già dato troppo indizi!

È il mio primo romanzo, una casa editrice mi ha scelto e io sono felice e terrorizzata.

Spero che lo accoglierete con gioia.

Ad Atrani le case poggiano l’una sull’altra, tanto che le voci, i profumi della casa accanto entrano da uno spiraglio e finiscono nelle finestre della casa vicina. I segreti, non esistono. E anche Matteo Cretella, famoso pasticcere della costiera, sa bene che non riuscirà per sempre a difendere la sua più grande creazione: il pasticciotto atranese, a detta di molti, il migliore di tutta Amalfi. Almeno fino a quando Cosimo Cirillo non decide di rinnovare il suo vecchio bar trasformandolo da bettola a piccola pasticceria, grazie ai soldi vinti al bancolotto.

Il racconto si svolge tra i paesini della Costiera Amalfitana, nel cuore del sud Italia, tra furti di ricette, vincite milionarie e personaggi chiassosi e divertenti.

La storia più dolce è un romanzo di conquista, della forza di volontà che si nasconde quando c’è del talento e di una famiglia che nasce e cresce nei sapori e gli odori di una storica pasticceria.