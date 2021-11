Frana a Furore: alunni di Agerola in DID al liceo “Marini Gioia” di Amalfi

Il Liceo “Marini Gioia” di Amalfi ha appena comunicato di aver attivato la modalità “Did” per alcuni suoi studenti. La causa? L’ordinanza provinciale n. 1471 del 27.11.2021 con cui, a seguito di un evento franoso al km 5+300, si è proceduto alla chiusura totale in entrambi i sensi di marcia della S.R. Ex SS n.366 in località Furore, in costiera amalfitana. La SITA Sud ha dunque comunicato l’interruzione di tutti i collegamenti da Amalfi ad Agerola e viceversa fino alla riapertura dell’arteria stradale. Il Dirigente Scolastico del Liceo “Marini Gioia”, Prof. Vincenzo Falco, pertanto, dispone che a partire da mercoledì 01 dicembre 2021 e fino al ripristino dei collegamenti di trasporto pubblico, tutti gli alunni provenienti da Agerola o zone interessate dal disservizio sono autorizzati a seguire le lezioni in DID. Gli interessati dovranno semplicemente collegarsi alla propria classe seguendo le medesime procedure dello scorso anno. Un sintetico tutorial sulle modalità di accesso è consultabile nella sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale www.marinigioia.edu.it. La presente vale come notifica agli interessati.

DID è l’acronimo di Didattica integrata digitale. La Didattica integrata digitale non è altro che l’istituzionalizzazione di tutta l’attività didattica che ha avuto inizio nell’anno scolastico 2020/2021. Con la Didattica integrata digitale vengono assegnate assenze e registrati studenti, e i docenti, dovranno giustificarle. Le istituzioni scolastiche dovranno verificare e monitorare i collegamenti degli studenti e in caso di difficoltà relative alla connessione o all’uso dei device, ed avranno sostenere e aiutare gli studenti.