Formula 1,al Gp del Qatar vince Hamilton su un superbo Verstappen. Finale di campionato sempre più avvincente.

Un Gran Premio entusiasmante e ricco di colpi di scena quello disputatosi oggi pomeriggio sul debuttante circuito del Qatar. Un percorso veloce dove i due protagonisti del mondiale se le sono date a colpi di giro più veloce. Grande gara di Fernando Alonso, eletto pilota del giorno, con un terzo posto sul podio. Gara incolore per le Ferrari che hanno chiuso al 7° e 8° posto.

Ancora una vittoria per Lewis Hamilton che si porta soltanto ad otto punti da Verstappen a due gare dal termine del mondiale. Nel GP del Qatar l’ inglese della Mercedes è scattato dalla pole e ha condotto per tutta la gara. Secondo, Verstappen che si è aggiudicato anche il punto supplementare del giro più veloce, dopo aver risalito dal settimo posto in griglia dopo la penalità. Infatti, i colpi di scena sono iniziati già nel pre gara con la griglia di partenza stravolta con Verstappen che si è visto togliere la prima fila conquistata nelle qualificazioni del sabato con cinque posizioni di penalità per non aver osservato il regime di doppia e singola bandiera gialla dopo la foratura di Gasly. Stesso destino, ma per tre posizioni di penalità, a Bottas. Pertanto l’olandese della Red Bull prende il via dalla settima casella, mentre Bottas dalla quinta posizione.

Nelle qualifiche di sabato, la pole position era stata conquistata da Lewis Hamilton a fianco di Verstappen che poi sarà retrocesso in settima posizione. Pertanto a fianco di Hamilton parte Gasly a causa della retrocessione anche di Bottas che aveva realizzato il terzo tempo. Fernando Alonso (Alpine) e Lando Norris (McLaren) occupano rispettivamente la quinta e sesta posizione. In casa Ferrari, Carlos Sainz ha centrato la Q3 chiudendo in settima posizione in griglia davanti a Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), Esteban Ocon (Alpine) e Sebastian Vettel (Aston Martin) che completano la top ten. Charles Leclerc, apparso in difficoltà durante tutto il weekend, è stato eliminato in Q2 chiudendo con il tredicesimo tempo davanti a Daniel Ricciardo (McLaren) e George Russell (Williams). La gara si disputa sulla nuova pista di Losail International Circuit,di 5.38 Km, da percorrere per 57 giri.

Al semaforo verde scatta in testa Lewis Hamilton, dietro Alonso sopravanza Gasly. Dietro, Verstappen effettua un’ottima partenza superando sia Norris, Ocon e Sainz. Al termine del primo giro il pilota Red Bull è già quarto. Hamilton forza per staccare Alonso mentre Gasly è tallonato da Verstappen. Nelle retrovie, Bottas ha perso diverse posizioni finendo undicesimo dietro Perez e Stroll. – Al 4° giro, Verstappen ha superato Gasly sul rettilineo iniziale del circuito e al giro successivo affianca e supera Alonso portandosi alle spalle del capofila Hamilton. Dietro, le due Ferrari guidate da Sainz e Leclerc rimangono rispettivamente al settimo e tredicesimo posto. – Al 7° giro duello tra Sainz e Perez per la settima posizione. Per ora, il ferrarista riesce a difendersi e a mantenere la posizione. Intanto Perez riesce a sopravanzare Sainz portandosi in settima piazza. Davanti, rimane tutto invariato con Verstappen a quattro secondi da Hamilton. – Al 10° giro l’inglese della Mercedes segna il giro veloce nel tentativo di staccare ulteriormente Verstappen. Dietro, Bottas ha superato Stroll portandosi alle spalle di Sainz. – Al 13° giro, Hamilton continua ad accumulare secondi su Verstappen portando a sei secondi di vantaggio sul rivale. Dietro, al 15° giro, Bottas sopravanza Sainz prendendosi la settima posizione. Il pilota finlandese prova a risalire la classifica. Davanti, Hamilton rimane saldamente al comando segnando al 16°, il giro più veloce. Intanto, Perez ha superato Norris portandosi alle spalle di Alonso che è terzo. – Al 18° giro pit stop per Verstappen. Il pilota olandese riesce a rientrare in pista davanti ad Alonso. – Al 19° giro, Pit stop anche per Hamilton. Il pilota Mercedes rientra in pista saldamente al comando con otto secondi di vantaggio su Verstappen. – Al 22° giro la classifica dei primi dieci indica Hamilton al comando seguito da Verstappen, Alonso, Norris, Bottas, Ocon, Sainz, Stroll, Leclerc e Ricciardo. Intanto Bottas si prende la quarta posizione superando Norris. – Al 24 giro, Pit stop per Alonso. Il pilota spagnolo rientra in pista ottavo davanti a Ricciardo e Perez. Davanti, tutto invariato. Nel frattempo Sainz e Leclerc continuano a rimanere in pista senza soste. I due ferraristi sono rispettivamente quinto e sesto. – Al 26 giro, pit stop anche per Norris. Il pilota della McLaren rientra in pista undicesimo alle spalle di Gasly. Successivamente Alonso e Perez superano Leclerc portandosi rispettivamente al quinto e al sesto posto. L’ 8° giro segna il pit stop per Sainz e Leclerc. I due ferraristi rientrano in gara al decimo e al quattordicesimo posto. Davanti, tutto invariato. Nel frattempo Perez sopravanza con difficoltà Alonso. Il pilota messicano è quarto alle spalle di Hamilton, Verstappen e Bottas. Gara entusiasmante, il circuito si dimostra veloce e particolarmente adatto ai sorpassi. – Al 30° giro, Verstappen fa segnare il giro più veloce. Il pilota Red Bull è a sette secondi da Hamilton che rimane saldamente in testa. In pista soltanto Valtteri Bottas e Nikita Mazepin non hanno ancora effettuato il cambio gomme. Scelta pagata cara dal finlandese della Mercedes che al 33° giro è vittima di una foratura e si riporta su tre ruote nei box per il cambio gomme. Il finlandese rientra in pista al quattordicesimo posto dietro Ricciardo. Davanti, Hamilton rimane al comando seguito da Verstappen, Perez e Alonso. Bella gara per i due battistrada che nel frattempo hanno doppiato quasi tutti i piloti in pista. – Al 40° giro, Norris e Alonso aumentano il proprio ritmo cercando di avvicinarsi a Perez, per la terza posizione. – Al 41° giro pit stop a sorpresa di Verstappen, si pensava che gomme bianche avessero consentito di completare l’intera gara. Il pilota Red Bull, con gomme gialle, rientra in pista in seconda posizione con un ampio vantaggio sul compagno di squadra Perez che effettua anch’egli il cambio gomme rientrando al settimo posto dietro Ocon e Stroll. – Al 44° giro Perez realizza il giro più veloce lanciandosi alla caccia di Stroll. – Al 45° giro più veloce per Hamilton. Il pilota inglese si riprende momentaneamente il punto addizionale. Intanto sorpasso di Perez ai danni di Stroll. Il pilota Red Bull è sesto alle spalle di Ocon. – Al 47° giro, Verstappen, dopo aver fatto segnare il giro veloce rimane comunque ad otto secondi da Hamilton. Mentre Perez passa anche Ocon prendendosi la quinta posizione alle spalle di Norris. – Al 50°giro Bottas si ritira per un problema tecnico. Intanto Russell ha forato e sta rientrando ai box per il cambio gomme, mentre Norris rientra anch’egli ai box per una foratura. Il pilota McLaren rientra in gara al decimo posto. – Al 53° giro Alonso, che sta realizzando una grande gara con la sua Alpine, si difende dalla pressione di Perez che si sta avvicinando velocemente. Davanti, Verstappen ha fatto registrare nuovamente il giro veloce. – Al 55° giro, virtual safety car per l’uscita di pista di Latifi. I commissari stanno cercando di spostare la monoposto. – Al 56° giro, Pit stop per Verstappen che monta le gomme soft per “difendere” il punto addizionale del giro veloce. Al giro successivo Hamilton taglia in prima posizione il traguardo del il GP del Qatar, davanti a Verstappen e Alonso. I due ferraristi Sainz e Leclerc, dopo una gara incolore chiudono la gara rispettivamente al settimo e all’ottavo posto. Hamilton si porta pertanto a quota 343.5 punti, a meno otto da Max Verstappen. Alonso, grazie ad una grande prestazione è riuscito a tenere dietro Perez conquistando il terzo posto sul podio che gli mancava dal 2014, con grande soddisfazione del team manager dell’Alpine, Alain Prost. Appuntamento per la penultima gara del mondiale è per domenica 5 dicembre sul circuito di Jeddah per il GP di Arabia Saudita. – 21 novembre 2021 – salvatorecaccaviello

Ordine di arrivo:

1. Lewis Hamilton (Gbr) Mercedes in 1h24’28″471

2. Max Verstappen (Ned) Red Bull +25″743

3. Fernando Alonso (Esp) Alpine +59″457

4. Sergio Perez (Mex) Red Bull +1’02″306

5. Esteban Ocon (Fra) Alpine +1’20″570

6. Lance Stroll (Can) Aston Martin +1’21″274

7. Carlos Sainz (Esp) Ferrari +1’21″911

8. Charles Leclerc (Mon) Ferrari +1’23″126

9. Lando Norris (Gbr) McLaren + 1 GIRO

10. Sebastian Vettel (Ger) Aston Martin + 1 GIRO

11. Pierre Gasly (Fra) AlphaTauri + 1 GIRO

12. Daniel Ricciardo (Aus) McLaren + 1 GIRO

13. Yuki Tsunoda (Jpn) AlphaTauri + 1 GIRO

14. Kimi Raikkonen (Fin) Alfa Romeo +1 GIRO

15. Antonio Giovinazzi (Ita) Alfa Romeo +1 GIRO

16. Mick Schumacher (Ger) Haas + 1 GIRO

17. George Russell (Gbr) Williams + 2 GIRI

18. Nikita Mazepin (Rus) Haas + 2 GIRI.

Classifica piloti

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 351.5

2 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 343.5

3 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 203

4 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA 190

5 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 153

6 Charles Leclerc MON FERRARI 152

7 Carlos Sainz ESP FERRARI 145.5

8 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 105

9 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 92

10 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 77

11 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 60

12 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN MERCEDES 43

13 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN MERCEDES 34

14 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA 20

15 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 16

16 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 10

17 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 7

18 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 1

19 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 0

20 Robert Kubica POL ALFA ROMEO RACING FERRARI 0

21 Nikita Mazepin RAF HAAS FERRARI 0

Classifica costruttori

1 MERCEDES 546.5

2 RED BULL RACING HONDA 541.5

3 FERRARI 297.5

4 MCLAREN MERCEDES 258

5 ALPINE RENAULT 137

6 ALPHATAURI HONDA 112

7 ASTON MARTIN MERCEDES 77

8 WILLIAMS MERCEDES 23

9 ALFA ROMEO RACING FERRARI 11

10 HAAS FERRARI 0