Fondazione Ravello, il Comune ha proceduto alla nomina dei suoi rappresentanti

Ravello. Il sindaco Paolo Vuilleumier rende noto: «A conclusione del procedimento previsto per la nomina dei rappresentanti del Comune di Ravello in enti, aziende e istituzioni i cui criteri di scelta sono stati approvati nel Consiglio comunale del 30 ottobre scorso, ho proceduto ad effettuare le nomine in seno agli organi della Fondazione Ravello.

A rappresentare il Comune di Ravello nel CdI e nel CdA della Fondazione Ravello saranno, rispettivamente, il direttore Gianpaolo Schiavo e l’avvocato Lelio Della Pietra.

Queste nomine vanno a completare la composizione degli organi della Fondazione (di cui in base al nuovo statuto il sindaco è consigliere d’Indirizzo di diritto) e sono certo contribuiranno a dare immediata operatività alle attività del prestigioso organismo di cui il Comune è socio fondatore, assicurando attraverso una fattiva e competente collaborazione il collegamento tra le finalità statutarie e il territorio di Ravello, della Costiera amalfitana e dell’intera Regione.

L’individuazione dei rappresentanti il Comune di Ravello – alla quale hanno contribuito i consiglieri comunali del “Gruppo Insieme per Ravello – Uniti Possiamo” – ha voluto privilegiare – in discontinuità con quelle operate precedentemente che hanno visto la nomina di amministratori o ex amministratori comunali – la competenza artistica e culturale, il forte legame con Ravello e la positiva esperienza precedente mente svolta nel ruolo di componenti il Consiglio di Indirizzo dal 2015 al 2018, nel corso della quale – il direttore Gianpaolo Schiavo e l’avvocato Lelio Della Pietra -hanno ben operato nell’interesse di Ravello e della Fondazione Ravello».