Folgore Massa – tm Enzo Mosca: “ringrazio il pubblico che ci ha sostenuto”

La Folgore Massa vince la prima partita in serie A per 3-0 e, al termine del match il team manager Enzo Mosca ringrazia il pubblico che ha sostenuto la squadra: “Aspettavamo questa vittoria da un mese e finalmente è arrivata! Volevo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato stasera, c’è stata una grande cornice di pubblico che ci ha portato alla vittoria, incitandoci nei momenti più importanti della gara. I ragazzi si sono allenati bene per tutta la settimana e, si sa, nello sport e soprattutto nella pallavolo la partita è lo specchio dell’allenamento. Da tempo dicevamo che il nostro campionato iniziava con il Sabaudia e così è stato. Lotteremo per le prossime “finali” con le unghie e con i denti per raggiungere il nostro obiettivo”.