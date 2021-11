Folgore Massa, Pontecorvo: “col Marigliano un esordio tranquillo”

Il match con il Marigliano è stato per Paolo Pontecorvo l’esordio da titolare il serie A. “Sono stato tranquillo fin dall’inizio come in tutte le altre partite – afferma il libero – e ho cercato di trasformare tutta la pressione in carica positiva. Stare tutta la settimana accanto ai miei compagni è una bella iniezione di fiducia: tutti i ragazzi mi supportano, mi danno consigli, mi correggono quando sbaglio per cui per me è stato facile stare in campo e dare una mano. Ci siamo allenati bene ed è stata una vittoria del gruppo”. Sabato prossimo la Folgore Massa affronterà il Marcianise in un altro derby difficile: “Sì, il Marcianise è una squadra ostica che presenta grandi individualità molti dei quali calcano i campi di serie A da svariati anni. Servirà una buona prestazione da parte nostra e sono sicuro che ce la faremo”, conclude Pontecorvo.